版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 2月 4日 星期一 12:26 BJT

意甲--巴神首秀梅开二度 尤文保持3分领先

周日意甲联赛第23轮AC米兰主场2-1战胜乌迪内斯，刚刚从曼城转会至米兰3天的巴洛特利首场比赛便梅开二度。第25分钟巴洛特利首开纪录，第55分钟平齐破门追平比分，补时阶段AC米兰获得点球机会，巴神主罚命中；而在意甲另一赛场上，尤文图斯2-1客场胜切沃，领先第二名那不勒斯3分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐