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Special Events 12 | 2014年 6月 21日 星期六 07:45 BJT

意大利爆冷0-1不敌哥斯达黎加 英格兰“躺枪”出局

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2014年6月20日世界杯D组第二轮比赛中，哥斯达黎加爆冷1-0击败意大利，两战全胜积六分提前出线。图为哥斯达黎加主帅平托与队员庆祝。 REUTERS/Ruben Sprich
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意大利前锋巴洛特利在比赛中。 REUTERS/Dominic Ebenbichler
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意大利门将布冯目送皮球入网。 REUTERS/Brian Snyder
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意大利中场大将皮尔洛在比赛中。 REUTERS/Dominic Ebenbichler
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皮尔洛在比赛中。 REUTERS/Dominic Ebenbichler
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哥斯达黎加球员路易斯庆祝进球。 REUTERS/Ruben Sprich
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哥斯达黎加门将纳瓦斯与队友庆祝。 REUTERS/Dominic Ebenbichler
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比赛结束，一位哥斯达黎加球迷举出“英格兰再见”的标语牌。 REUTERS/Brian Snyder
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哥斯达黎加主帅平托赛后庆祝。 REUTERS/Ruben Sprich
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哥斯达黎加球员路易斯进球一瞬。 REUTERS/Ruben Sprich
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2014年6月20日世界杯D组第二轮比赛中，哥斯达黎加爆冷1-0击败意大利，两战全胜积六分提前出线，同时宣告英格兰出局。
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