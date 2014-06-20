意大利爆冷0-1不敌哥斯达黎加 英格兰“躺枪”出局

阿根廷总统对国家队坦言：我不是个球迷
路透布宜诺斯艾利斯7月14日 - 阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯(Cristina Fernandez)周一承认，她没有看过阿根廷队在今年世界杯上的任何一场比赛，包括决赛。一些观察人士称，这一直率的表态说明她脱离阿根廷民众。
2014年6月20日世界杯D组第二轮比赛中，哥斯达黎加爆冷1-0击败意大利，两战全胜积六分提前出线，同时宣告英格兰出局。
路透布宜诺斯艾利斯7月14日 - 阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯(Cristina Fernandez)周一承认，她没有看过阿根廷队在今年世界杯上的任何一场比赛，包括决赛。一些观察人士称，这一直率的表态说明她脱离阿根廷民众。
路透柏林7月14日（记者Michelle Martin/Rene Wagner） - 在德国队于巴西获得他们历史上的第四座世界杯冠军奖杯之后仅仅几个小时之内，新版印着四颗星星的德国队球衣便已销售一空--这表明在接下来的一段时间内，由于球迷们的利好因素，零售商们能够有销售额增长的良好预期。
“我看得出，他并不想去领奖，”马拉多纳在电视节目“左边”（“De Zurda”）上说。他还说，“营销人员”做出了一个“不公平”的决定。