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路透中文体育短讯 | 2014年 6月 21日 星期六 11:06 BJT

哥斯达黎加爆冷击败意大利 英格兰铁定出局

哥斯达黎加周五凭借鲁伊斯的进球再创奇迹，在D组第二轮对阵意大利队的比赛1-0告捷，成功晋级16强。这场胜利同时意味着英格兰将铁定无缘淘汰赛。哥斯达黎加第一场小组赛3-0胜乌拉圭队，目前积6分暂列小组第一。意大利队需要在最后一轮对阵乌拉圭队比赛中至少打成平局才能出线。路透
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