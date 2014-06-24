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Special Events 12 | 2014年 6月 25日 星期三 07:43 BJT

精彩图集：乌拉圭淘汰意大利 苏亚雷斯被控咬人

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乌拉圭1-0小胜意大利，力压对手从小组出线，而比赛中意大利后卫指控乌拉圭射手苏亚雷斯用嘴咬了自己的肩膀，路透记者用镜头纪录了这一幕。图为苏亚雷斯。 REUTERS/Yves Herman
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意大利后卫基耶利尼向裁判展示被咬痕迹。 REUTERS/Tony Gentile
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意大利后卫基耶利尼向裁判展示被咬痕迹，旁边是乌拉圭球员拉米雷斯。 REUTERS/Tony Gentile
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基耶利尼向墨西哥籍主裁罗格里格斯（图中未出现）控诉苏亚雷斯。 REUTERS/Yves Herman
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苏亚雷斯与基耶利尼同时倒地。 REUTERS/Tony Gentile
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基耶利尼展示伤口。 REUTERS/Tony Gentile
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苏亚雷斯。 REUTERS/Tony Gentile
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乌拉圭1-0小胜意大利，力压对手从小组出线，而比赛中意大利后卫指控乌拉圭射手苏亚雷斯用嘴咬了自己的肩膀，路透记者用镜头纪录了这一幕。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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