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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 8日 星期一 13:50 BJT

米兰德比 10人国米1-0小胜

周日意甲联赛米兰德比打响，开赛三分钟萨穆埃尔头球破门，而下半场国米中场球员长友佑都因两黄变一红被罚下场。虽然AC米兰面对10人作战的国米占据主动，但未能把握住多次破门良机，最终国米1-0取胜。AC米兰七战之後仅积七分，而国米积15分，四分落後于尤文图斯与那不勒斯。

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