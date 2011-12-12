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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 12日 星期一 16:00 BJT

国米2-0胜佛罗伦萨

周六国际米兰抓住客队频频出现的防守漏洞，主场2-0击败佛罗伦萨，在此前一周遭遇主场两连败後取得反弹。帕齐尼与长友佑都分别在上半时结束前四分钟与下半时开始後第四分钟破门，为国米锁定胜局。而缺少中场大将约维蒂奇的佛罗伦萨整场表现平淡无奇。路透

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