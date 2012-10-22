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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 22日 星期一 14:03 BJT

意甲国米2-0卡塔尼亚

周日意甲联赛第八轮国际米兰2-0击败卡塔尼亚，卡萨诺为蓝黑军团首开纪录，比赛临近终场时帕拉西奥再入一球锁定胜局，这样国米在积分榜上落後尤文图斯4分；在周六意甲的另一场比赛中，AC米兰2-3不敌拉齐奥，遭遇本赛季意甲第五场败绩，八轮比赛仅积7分，为71年以来最差战绩。路透

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