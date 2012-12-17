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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 17日 星期一 14:27 BJT

意甲---米兰四连胜 尤文3-0亚特兰大

周日意甲联赛AC米兰主场4-1大胜佩斯卡拉，收获联赛四连胜，主教练阿莱格里在赛后透露罗比尼奥有意在明年一月返回巴西。意甲领头羊尤文图斯同日主场3-0大胜亚特兰大；国米主场2-1胜那不勒斯。此战后国米积分反超那不勒斯升至第2，与尤文相差7分，而AC米兰虽豪取连胜但仍排在第7，落后尤文14分。路透

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