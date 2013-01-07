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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 7日 星期一 14:06 BJT

意甲---国米0-3乌迪内斯

周日意甲联赛国际米兰客战0-3不敌乌迪内斯，国米在比赛前一个小时占据主动，然而屡屡浪费破门机会，下半场迪纳塔莱为乌迪内斯首开纪录，随后钟穆列尔再入一球扩大领先，第80分钟迪纳塔莱梅开二度锁定胜局；在当日另一场比赛中，AC米兰2-1主场击败锡耶纳。路透
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