版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 4日 星期一 11:33 BJT

意甲--帕拉西奥2球1助攻 国米上演3-2大逆转

周日意甲联赛第27轮国际米兰在两球落后对手的情况下连追三球，客场3-2逆转卡塔尼亚。主队在开场第7、19分钟便取得两球领先，并保持至下半时，第52分钟帕拉西奥助攻阿尔瓦雷斯破门得分，帕拉西奥并于第70分钟追平比分，并在临近终场时打入绝杀。此轮过后国米与拉齐奥同积47分，前者以净胜球优势排在第三，两队皆落后AC米兰1分。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐