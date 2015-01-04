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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 4日 星期日 13:26 BJT

波多尔斯基会晤国米老板 与阿森纳分手

波多尔斯基转会国际米兰一事周六进一步推进，这位德国前锋在国米的训练基地会晤了蓝黑军团主帅曼奇尼，表示将与阿森纳分手。国米发表声明称：“世界杯冠军队伍成员（波多尔斯基）今日会晤了（国米老板）莫拉蒂，并会晤了国米主帅（曼奇尼）”。媒体报导称他已通过体检，很快将与国米签约。路透
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