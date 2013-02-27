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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 27日 星期三 11:33 BJT

国米球迷对巴神进行种族性攻击 俱乐部遭罚5万欧元

意甲联赛纪律委员会周二发表声明称，由于在周日的米兰德比中，国米球迷使用带有种族歧视性语言攻击AC米兰球星巴洛特利，将对国米开出5万欧元罚单。比赛当日，国米球迷在看台上挥舞充气香蕉并学猴子叫，打出侮辱性条幅，且使用激光笔照射对方球员眼睛。而巴洛特利本人则由于做手势回敬而一同收到罚单，被罚1万欧元。路透
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