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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 27日 星期二 12:28 BJT

国米宣布主帅拉涅利下课

国际米兰周一在网站上宣布，主帅拉涅利已经离职，教练队伍中的斯特拉马吉奥尼将暂掌教鞭。上周末国米不敌尤文图斯，晋级下赛季欧冠联赛的前途更显艰难。拉涅利曾任切尔西、巴伦西亚、尤文图斯与罗马主帅，去年9月份才接过国米帅印，但球队本赛季表现不佳，意甲目前排名第八。路透

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