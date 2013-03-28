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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 28日 星期四 13:53 BJT

莫拉蒂确认斯帅下赛季将留任 但与穆帅有联络

国际米兰老板马西莫·莫拉蒂(Massimo Moratti)表示，主帅斯特拉马乔尼应该会在在下赛季继续执掌球队，并承认自己最近与皇马主教练穆里尼奥有联络，但只是“友好的短信，并非谈什么正事”。穆里尼奥被广泛认为将在本赛季结束后离开皇马，媒体猜测其可能的下家除国米外还有切尔西。图为斯特拉马乔尼。路透
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