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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 14日 星期三 17:19 BJT

长友佑都破门 国米告捷

日本国脚长友佑都连续第二场比赛进球，他在第67分钟头球破门，帮助国际米兰周二客场1-0胜热那亚，在意甲最近五轮比赛中第四次获胜。国米14轮後积20分，排名与巴勒莫并列第六。热那亚落後两分。另外10月在世界杯资格赛中负伤的弗兰本场比赛复出，第82分钟替补出场。路透

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