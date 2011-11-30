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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 30日 星期三 18:45 BJT

尤文图斯3-3平那不勒斯

周二圣保罗球场拉开的一场较量中，意甲领头羊尤文图斯在两球落後的情况下奋起直追，凭借佩佩赛末的进球，客场3-3战平那不勒斯，保持意甲不败战绩。哈姆西克为主队首开纪录，潘德夫梅开二度。马特里与埃斯蒂加里维亚为尤文各自贡献一球。路透

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