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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 28日 星期一 11:28 BJT

阿内尔卡转投尤文图斯

意甲俱乐部尤文图斯周六宣布，已经将效力中超球队上海申花的尼古拉斯·阿内尔卡招入麾下，合约为期5个月。33岁的前法国国脚加盟中超前曾效力阿森纳、皇马与切尔西。尤文图斯俱乐部经理Beppe Marotta对记者表示阿内尔卡的加入将解决球队的进攻问题。路透
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