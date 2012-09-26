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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 26日 星期三 11:39 BJT

尤文平佛罗伦萨 意甲44轮不败

周二意甲第五轮佛罗伦萨主场迎战尤文图斯，双方最终0-0闷平。尤文图斯在上赛季中凭借一场未败的骄人战绩夺得联赛冠军，而本场比赛则将其意甲连续不败纪录改写为44轮。在上赛季双方之间的五场比赛中，尤文图斯取得全胜。至此在意甲前五轮中，尤文图斯共取13分，佛罗伦萨积8分。

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