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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 10日 星期一 14:08 BJT

意甲---尤文1-0胜巴勒莫 国米2-1击败那不勒斯

意甲联赛周日尤文图斯客场1-0胜巴勒莫，利希施泰纳下半场打入全场唯一进球，此战为尤文主教练孔蒂解禁复出首战，老妇人38分继续领跑积分榜；在另一场焦点战中，国际米兰主场2-1击败那不勒斯，国米反超後者跃升积分榜第二，落後尤文图斯4分；此外，AC米兰4-2胜都灵，迎联赛三连胜。路透

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