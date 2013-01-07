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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 7日 星期一 13:53 BJT

意甲---尤文1-2主场不敌10人桑普

周日意甲联赛尤文图斯主场迎战桑普多利亚，第24分钟乔文科主罚点球命中，下半场第52、68分钟伊卡迪梅开二度客队成功逆转，最终比分定格在1-2。尤文图斯新年联赛首战遭遇败仗，然而老妇人19轮比赛积44分继续排在积分榜头名，领先第二名拉齐奥5分。路透
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