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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 16日 星期二 14:19 BJT

意甲--尤文2-0拉齐奥领先11分

周一意甲联赛第32轮尤文图斯客场2-1胜拉齐奥，以11分的优势继续领跑积分榜。开场仅8分钟比达尔主罚点球命中，随后在第28分钟梅开二度为老妇人奠定领先优势。此轮过后仅剩6轮比赛，排在第二位的那不勒斯(63分)领先AC米兰4分，而国际米兰以50分排在第七位。路透
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