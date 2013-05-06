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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 6日 星期一 14:36 BJT

意甲--尤文卫冕成功 克洛泽5球拉齐奥6-0大胜

周日意甲联赛尤文图斯主场1-0小胜巴勒莫，拿下联赛八连胜，并提前3轮拿下意甲冠军成功卫冕。比达尔在下半时主罚点球打入本场唯一进球。同日那不勒斯主场3-1胜国际米兰，拉齐奥6-0屠杀博洛尼亚，克洛泽在40分钟内打入5球。此轮过后那不勒斯落后尤文11分，领先排在第三位的AC米兰7分。路透
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