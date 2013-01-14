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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 14:22 BJT

意甲--拉齐奥争议获胜 尤文平帕尔马

周日意甲联赛拉齐奥2-0胜亚特兰大，然而这场胜利颇具争议，起因是弗洛卡里破门前用手停球。尤文随后还收到对方乌龙大礼。此战之后拉齐奥与榜首尤文图斯仅差3分，后者周日1-1战平帕尔马，而那不勒斯则3-0大胜巴勒莫，排在积分榜第三位落后尤文5分。路透
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