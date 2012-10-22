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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 22日 星期一 11:42 BJT

尤文2-0胜那不勒斯领跑意甲

周六意甲联赛第八轮迎来头名之争，尤文图斯2-0击败那不勒斯，目前以三分优势领跑。比赛第80分钟，卡塞雷斯头球破门为老妇人打破僵局，两分钟後尤文凭借博格巴的进球锁定胜局，这是後者代表尤文出战的首粒进球。路透

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