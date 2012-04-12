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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 12日 星期四 12:19 BJT

尤文图斯2-1拉齐奥 重返榜首

周三意甲一役中，尤文图斯主场2-1战胜拉齐奥，重新建立积分榜上的领跑地位，皮耶罗为尤文图斯第700次出场，比赛尾声以一记任意球绝杀立功。佩佩第30分钟为尤文图斯首开纪录，毛利第45分钟头球破门，为拉齐奥扳平比分，但37岁皮耶罗第82分钟为尤文图斯锁定胜局。路透

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