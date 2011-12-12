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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 12日 星期一 15:59 BJT

克洛泽立功 拉齐奥3-2告捷

周六拉齐奥客场3-2胜莱切，意甲排名升至第二。比赛第12分钟迪米凯莱主罚点球命中，莱切占先机，第28分钟克洛泽为拉齐奥扳平比分，第48分钟卡纳进球让拉齐奥获领先，费拉里奥开赛近60分钟时将比分追平为2-2，但第87分钟克洛泽的进球为拉齐奥锁定胜局。路透

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