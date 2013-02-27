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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 27日 星期三 13:59 BJT

马拉多纳否认欠税

阿根廷球王马拉多纳周二在那不勒斯召开新闻发布会否认自己欠税，此前意大利税务征管机构称其拖欠近4000万欧元的税款，其中大部分为1984年其加入意甲俱乐部那不勒斯以来因欠税而累积的利息。马拉多纳称自己是无辜的，并表示“相信意大利的司法体系，自己一个里拉也不欠他们”。路透
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