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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 30日 星期三 14:55 BJT

巴洛特利转会AC米兰

曼城与AC米兰周二就巴洛特利转会一事达成协议，22岁的意大利前锋将铁定重返意甲。媒体报道称巴神转会费为2000万欧元。曼奇尼表示转会对于巴洛特利来讲是一个很好的机会，并称交易可能会在周三完成。路透
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