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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 8日 星期一 13:44 BJT

意甲--AC米兰两球领先被追平 巴洛特利火车内抽烟被罚

周日意甲联赛第31轮AC米兰客场2-2平佛罗伦萨，第14分钟蒙托利沃为米兰军团先下一城，第62分钟弗拉米尼扩大领先，而随后主队在7分钟内连续获得两粒点球并命中确保平局。此轮过后AC米兰与佛罗伦萨继续分列第三四。AC米兰球星巴洛特利周六由于乘坐火车时在厕所内吸烟被乘务员抓住，而不得不接受队内罚款。路透
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