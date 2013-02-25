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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 11:41 BJT

米兰德比握手言和

替补出战的谢洛托贡献加盟国际米兰来的第一粒进球，帮助蓝黑军团在米兰德比中1-1逼平AC米兰。AC米兰前锋巴洛特利则是自曼城转战国米以来的四场比赛中首次未能取得进球。此役是米兰德比1999年3月2-2战成平手以来的首次平局。路透
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