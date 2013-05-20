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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 20日 星期一 14:46 BJT

意甲--AC米兰凭争议性点球进欧冠

周日意甲联赛第38轮AC米兰客场2-1逆转降级球队锡耶纳。主队第25分钟便取得领先，第84分钟AC米兰获得争议性点球，巴洛特利主罚命中，3分钟后梅克斯打入绝杀。米兰这场极具争议的获胜不但惹怒锡耶纳，更激怒佛罗伦萨，同日紫百合5-1大胜佩斯卡拉，但与AC米兰相差2分，无缘欧冠。AC米兰虽惊险入围，但主帅阿莱格里仍前途未卜。路透
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