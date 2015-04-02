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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 2日 星期四 13:45 BJT

娃哈哈否认将收购AC米兰

中国杭州娃哈哈集团否认媒体报导的其有意收购困境中的意甲球队AC米兰一事。AC米兰俱乐部目前的老板是意大利前总理贝卢斯科尼。据估身价达190亿美元的娃哈哈集团老板宗庆后表示，媒体称他有意购买AC米兰75%股权的消息“纯属子虚乌有”。路透

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