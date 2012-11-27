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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 27日 星期二 14:14 BJT

那不勒斯跃升至意甲次席 国米爆冷输球

那不勒斯周一1-0小胜排名靠後的卡利亚里，排名跃升至意甲第二。哈姆西克下半时的进球帮助那不勒斯锁定胜利，在14轮比赛後积30分，仅落後排名榜首的尤文图斯两分暂列次席。国际米兰当天0-1爆冷输给帕尔玛。桑索内第75分钟长途奔袭40米甩开两名後卫後冷静推射攻破汉达诺维奇的十指关。路透

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