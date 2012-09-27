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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 27日 星期四 11:27 BJT

那不勒斯3-0拉齐奥 罗马平桑普托蒂进球

周三进行了意甲联赛第五轮的比赛，那不勒斯主场3-0战胜拉齐奥，卡瓦尼虽罚失点球但仍上演帽子戏法，那不勒斯与尤文图斯并列联赛排名首位；在另一赛场上，老牌球星托蒂在其36岁生日前夕打入进球，帮助罗马主场1-1战平桑普多利亚。图为卡瓦尼。

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