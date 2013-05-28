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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 28日 星期二 10:38 BJT

贝尼特斯重返意甲 入主那不勒斯

意甲那不勒斯主席德劳伦蒂斯周一宣布，贝尼特斯将成为球队新任主教练。马扎里此前辞去帅位。媒体猜测贝尼特斯将对那不勒斯进行洗牌，因头号射手卡瓦尼可能转会。曾执掌国米、利物浦的贝尼特斯7个月前被切尔西聘为代理主帅，但从一上任便不被蓝军球迷接受，遭骂不断。本赛季蓝军战绩平平，好在拿下了欧联杯冠军，使得贝帅也算对球迷有所“交代”。路透

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