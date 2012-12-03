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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 3日 星期一 12:03 BJT

意甲---那不勒斯5-1胜佩斯卡拉

周日意甲联赛那不勒斯主场5-1大胜佩斯卡拉，因莱尔与卡瓦尼双双梅开二度，哈姆西克亦有一球入账，佩斯卡拉则由比亚尔纳松打入一球；在当日的另一场比赛中，国际米兰凭借对手乌龙球1-0主场胜巴勒莫，目前积31分落後榜首尤文图斯4分，那不勒斯积33分位列第二。路透

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