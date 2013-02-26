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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 26日 星期二 12:00 BJT

意甲--那不勒斯闷平乌迪内斯

周一进行的意甲第26轮一场比赛中，排在积分榜第二的那不勒斯客场闷平乌迪内斯，与榜首尤文图斯分差扩大为6分。这是那不勒斯连续第三场平局，该队将在周五主场迎战尤文图斯，届时将有可能是其最后的与尤文争夺冠军的机会；同日，拉齐奥主场2-0击败佩斯卡拉，挤掉AC米兰重返前三。路透
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