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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 18日 星期一 12:53 BJT

意甲--卡瓦尼终结进球荒 那不勒斯AC米兰均取3分

周日意甲联赛第29轮那不勒斯客场3-2击败亚特兰大，头号射手卡瓦尼梅开二度，终结连续八场的进球荒；同日AC米兰主场2-0击败垫底球队巴勒莫，巴洛特利第8分钟主罚点球首开纪录，第66分钟梅开二度。AC米兰排在积分榜第三位，仅落后那不勒斯2分；而在另一场比赛中罗马2-0击败帕尔马，托蒂打入一记任意球。路透

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