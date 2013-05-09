版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 5月 9日 星期四 11:04 BJT

意甲--那不勒斯3-0博洛尼亚 入围下赛季欧冠

周三意甲联赛那不勒斯客场3-0胜博洛尼亚，锁定了下赛季欧冠赛名额。上半场双方0-0战平，第53分钟哈姆西克首开纪录，第63分钟卡瓦尼主罚点球再下一城，随后泽马伊利破门锁定胜局。同日，冠军尤文图斯1-0小胜亚特兰大，马特里第18分钟禁区内为老妇人打入制胜球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐