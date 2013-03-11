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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 11日 星期一 14:27 BJT

意甲--那不勒斯0-2输给切沃

周日意甲联赛第28轮那不勒斯客场0-2不敌切沃，卡瓦尼罚失点球，连续八场比赛无进球；而领头羊尤文图斯主场1-0小胜卡塔尼亚，补时阶段贾凯里尼打入绝杀；同日国际米兰主场0-1负博洛尼亚，通往欧冠之路再遭打击。本轮比赛后，那不勒斯与领头羊尤文图斯的分差扩大至9分，仅领先第三名AC米兰2分。路透

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