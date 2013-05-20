版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 5月 20日 星期一 14:43 BJT

那不勒斯主帅马扎里辞职

周日意甲联赛最后一轮那不勒斯客场1-2负AS罗马，赛后主帅马扎里(Walter Mazzarri)宣布离职，尽管那不勒斯在本赛季拿到第二名，并锁定下赛季欧冠资格。51岁的马扎里已执教那不勒斯4年，两度率队打入欧冠。马扎里称，很久之前便已做好这个决定，“卡佩罗曾说任何一个教练都不应该在意甲某个俱乐部连续做四五年，我也觉得球员们需要新的东西。”路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐