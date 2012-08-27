版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 27日 星期一 11:11 BJT

AC米兰主场0-1负桑普

2012-13赛季意甲联赛揭开战幕，AC米兰周日首轮主场0-1输给升班马桑普多利亚。下半场第58分钟桑普後卫科斯塔头球破门，助客队1-0领先。直至比赛结束，不在状态的红黑军团仍无法攻破对方大门。失去伊布、席尔瓦、卡萨诺等人的AC米兰首战失利，料将招致球迷不满。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐