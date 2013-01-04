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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 4日 星期五 12:08 BJT

AC米兰抗议种族歧视 友谊赛罢赛

AC米兰周四在前锋博阿滕的带领下中断与普罗帕蒂亚的友谊赛，以抗议对方球迷对AC米兰球员的种族歧视行为。AC米兰在其官网上称，普罗帕蒂亚球迷对博阿滕、尼昂、艾曼纽臣、蒙塔里进行了种族性侮辱，因此球队不得不选择罢赛。意大利足协主席表示这种歧视行为“无法形容且不能被容忍”。路透

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