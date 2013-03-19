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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 19日 星期二 14:51 BJT

球迷再涉种族歧视 国米面临欧足联调查

欧足联(UEFA)周一表示，由于在上周国际米兰与热刺的欧联杯比赛中，国米球迷涉嫌对热刺前锋阿德巴约做出种族歧视行为，欧足联将会对这一事件展开调查。上月意大利足协已经对国米开出5万欧元的罚单，起因是主场球迷在米兰德比中使用种族歧视行为和言语侮辱AC米兰前锋巴洛特利。图为资料图片。路透
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