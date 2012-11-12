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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 12日 星期一 14:14 BJT

拉齐奥险胜罗马

拉齐奥周日冒着大雨，在意甲德比大战中3-2险胜罗马。上半时即将结束时，罗马球员德罗西因拳殴对方球员毛里而吃到红牌，毛里稍後也因吃到第二张黄牌被罚下场。拉齐奥的第二个进球中，一滩积水扮演了重要角色，当时赫纳内斯的传球落到禁区内，而一滩积水导致皮球减速，克洛泽近距离破门。路透

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