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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 1日 星期五 14:23 BJT

罗马开季10连胜 创意甲历史最佳开局

罗马周四1-0小胜垫底球队切沃，以10连胜佳绩创下意甲历史最佳开局。切沃顽强抵御了逾一个小时，罗马似乎将无缘这一纪录，不过博列洛第67分钟打破僵局，最终为罗马锁定胜局。罗马以30分领跑，那不勒斯与尤文图斯落后五分暂列二三位。罗马周日将客场挑战都灵。路透
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