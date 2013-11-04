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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 4日 星期一 11:34 BJT

罗马遭都灵逼平 无缘11连胜

罗马周日客场1-1被排名中游的都灵逼平，无缘意甲开局11连胜。斯特罗特曼上半时为罗马首开纪录，但切尔奇第63分钟为都灵将比分追平，并打破罗马门将德森蒂斯744分钟不失球的纪录，双方最终握手言和。另一场比赛中，安德里亚成为本赛季第一位为国米进球的意大利球员，国米3-0击败乌迪内斯。路透
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