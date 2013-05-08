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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 8日 星期三 11:42 BJT

意甲--罗马负切沃 恐无缘欧战

周二意甲联赛AS罗马主场遭绝杀，0-1负切沃。目前排在第五位的罗马在意甲还剩两轮比赛情况下积58分，下赛季打入欧冠已无可能，而获得欧联杯入场券的前景也不乐观，罗马仅领先第六位乌迪内斯1分，且后者少赛一场。目前AC米兰占据第三位，领先第四名佛罗伦萨4分。路透
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