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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 9日 星期二 14:10 BJT

意甲--拉齐奥1-1平罗马 球迷混战两人被捅

周一意甲联赛罗马德比拉齐奥客场1-1平罗马，第16分钟埃尔纳内斯世界波破门为拉齐奥首开纪录，而下半场功臣变罪人，埃尔纳内斯先罚失点球，第56分钟又绊倒对方球员使罗马获得点球，托蒂主罚命中追平比分，第69分钟比亚瓦双黄变一红被罚下场。警方称在赛前的球迷暴乱中有两人被捅伤。路透

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