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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 21日 星期一 14:01 BJT

意甲--国米平罗马 斯内德转战土超

周日意甲第21轮罗马主场1-1平国际米兰，第22分钟托蒂为罗马罚入点球，上半场补时阶段帕拉西奥破门追平比分，下半场双方均无建树。此外，国米功勋战将斯内德周日表示，自己已正式加盟土耳其加拉萨塔雷(Galatasaray)俱乐部。28岁的荷兰人由于与国米的合约纠纷已许久未上场，本赛季只为国米出场过3次。路透

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